Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Kupası finalinde ilk maçına yarın İspanya'da çıkacak
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Konyaaltı Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası finalinde İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.
Konyaaltı Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası finalinde İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.
Antalya ekibi, EHF Kadınlar Kupası finalinde Club Balonman Atletico Guardes takımıyla yarın TSİ 21.00'de Pontevedra kentinde A Sangrina salonunda oynayacağı ilk maçtan avantajlı skorla dönmeyi planlıyor.
Mücadeleyi, hakemler Ukraynalı Marina Duplii, Olena Pobedrina yönetecek.
EHF Kadınlar Kupası final ikinci maçı ise 7 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor