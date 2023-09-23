Konyaaltı Belediyespor, Bosna Hersek'i farklı yendi
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 39-19 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül'de Konyaaltı Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 39-19 yendi.
Hadzici Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da Konyaaltı Belediyespor, 14-8 önde tamamladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül'de Konyaaltı Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: AA / Spor