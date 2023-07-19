Konyaaltı Belediyespor, Avrupa Hentbol Kupası'nda Şampiyonluk Hedefliyor

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nın kadınlardaki son şampiyonu Konyaaltı Belediyespor, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, takımın hedeflerini ve rakiplerini değerlendirdi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nın kadınlardaki son şampiyonu Konyaaltı Belediye spor, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'ye hentbolda ilk Avrupa kupasını getiren Konyaaltı Belediye spor, 2023-2024 sezonunda kupayı yeniden Antalya'ya getirmek istiyor.

Konyaaltı Belediye spor Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon ilk kez katıldıkları EHF Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Slovakya temsilcisi MKS IUVENTA Michalovce'yi saf dışı bırakarak, finalde İspanya'nın Atletico Guardes takımıyla eşleştiklerini anımsattı.

İspanya'da oynanan ilk maçı 6 sayı farkla kaybetmelerine rağmen, ikinci maçı 13 sayı farkla kazanarak şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarı elde ettiklerini aktaran Ünsal, "Bu yıl da EHF Avrupa Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyoruz." dedi.

"Zayıf bir rakiple eşleştik. Karşılaşmaya favori olarak çıkacağız"

Ünsal, EHF Avrupa Kupasına bu yıl ikinci turdan katılacaklarını ifade ederek, Bosna Hersek ekibi RK Hadzici ile karşılaşacaklarını söyledi.

İlk maçı deplasmanda, ikincisini ise evlerinde oynayacaklarını aktaran Ünsal, "Zayıf bir rakiple eşleştik. Karşılaşmaya favori olarak çıkacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu

Ünsal, geçtiğimiz sezon EHF Kupası'nı kazanmalarına rağmen lig şampiyonluğunu son maçta, Türkiye Kupası'nı ise yarı finalde kaybettiklerini anımsatarak, "İyi bir takım kurmaya çalıştık. Bu yıl Avrupa Kupası'nın yanı sıra, lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çıtayı aşağı düşürmek istemiyoruz"

Her sene şampiyonluk ve Avrupa kupası hedefiyle oynayan, hentbolda başarılarıyla anılan bir il olmak istediklerini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"En yukarıya çıkardığımız çıtayı aşağı düşürmek istemiyoruz. Takımımız, belediye başkanımız ve spor kulübü yöneticilerimizden ciddi bir destek alıyor. EHF Final maçı öncesinde başkanımız bize tesis müjdesini vermişti. İnşallah en kısa sürede yarıştığımız kulüpler gibi salonu olan, tesisi olan bir kulüp olacağız. Önümüzdeki yıl çok daha iyi olacağız. Kadın hentbolunda, Konyaaltı Belediyesi olarak açtığımız bu yolun devam etmesini istiyoruz.