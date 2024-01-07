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Konyaaltı Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 29-24 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 14-12 üstünlüğüyle sona erdi. Konyaaltı Belediyespor, etkili oyununu sürdürerek galibiyeti elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 29-24 yendi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 14-12 üstünlüğüyle sona erdi.

Etkili oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 29-24 yendi.

Ligin 13. haftası 9 Ocak Salı günü oynanacak Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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