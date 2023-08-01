Konyaaltı Belediyesi ve ASDD'nin düzenlediği Futbol Ayak Tenisi Turnuvası başladı

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Spor Dostları Derneği'nin (ASDD) düzenlediği "8. ASDD Futbol Ayak Tenisi Turnuvası 2023" HayatPark'ta başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Antalya Spor Dostları Derneği (ASDD) ile HayatPark'ta bu yıl 8'incisini düzenlediği "ASDD Futbol Ayak Tenisi Turnuvası 2023" başladı. Her yıl Antalyaspor'da efsane olmuş futbolculardan biri adına düzenlenen ayak tenisi turnuvası, bu yıl Antalyaspor'un yaşayan efsanesi Donsuz Veli lakaplı Veli Dindar Yavuz adına yapılıyor.

Etkinliğin açılışı seremonisine Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, Antalyaspor Kulübü Başkanı Av. Aziz Çetin, ASDD Başkanı Bülent Uğur, ASDD üyeleri ve Veli Dindar Yavuz katıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu turnuvayı, 7'den 70'e her yaştan vatandaş izledi. Heyecanlı anların yaşandığı turnuvada, sporcular da keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, alanda bulunanlara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını ileterek, turnuvada mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

Bülent Uğur: "Bu yıl turnuvamızı Veli abimiz adına düzenledik"

ASDD Başkanı Bülent Uğur, "Bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu hep birlikte başarmaya çalıştık. Bu yıl turnuvanın 8'incisini kutluyoruz. Bugüne kadar aramızdan ayrılmış insanlar adına turnuvamızı düzenlemiştik. Bu yıl turnuvamızı yaşayan efsanemiz Veli abimiz adına düzenlemek istedik" dedi.

Aziz Çetin: "Vefanın sadece bir semt adı olmadığını gösteriyorlar"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Av. Aziz Çetin de "Bu yılki organizasyon değerli efsanemiz Veli Dindar Yavuz adına yapılıyor. Bu organizasyonda olmak bizlere onur ve keyif veriyor. Derneğimiz çok kıymetli işler yapıyor. Vefanın sadece bir semt adı olmadığını gösteriyorlar" diye konuştu.

Adına turnuva düzenlendiği için çok mutlu olduğunu belirten Veli Dindar Yavuz ise "Çok memnun oldum bu nezaketinize. Beni bu değere layık gördüğünüz için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun" dedi.

Heyecanlı anların yaşandığı turnuva, 11 Ağustos Cuma günü yapılacak final maçı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. - ANTALYA