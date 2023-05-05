Konyaaltı Belediyesi SK, Avrupa Kupası Finali'nde Türkiye'ye ilk kupayı getirmek istiyor

Konyaaltı Belediyesi SK oyuncu ve teknik ekibi, Avrupa Kupası Finali'nde Club Balonman Atletico Guardes takımıyla karşılaşacak. Takım, Türkiye'ye ilk kez kupayı getirmek istiyor. Takımın başarıya ulaşması için taraftar desteği de önemli bir rol oynuyor.

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası Finali'nde pazar günü rövanş maçına çıkacak olan Konyaaltı Belediyesi SK oyuncu ve teknik ekibi, kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım olabilmek için karşılaşmada taraftardan destek istedi.

Antalya'da 3 yıl önce kurularak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlayan ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Konyaaltı Belediye SK, pazar günü EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası Finali rövanş maçına çıkacak. Geçen hafta İspanya'daki ilk maçta Club Balonman Atletico Guardes takımına 23-17 mağlup olan Mavi Kelebekler, pazar günü 7 sayı farkla kazanarak kupayı kazanan ilk Türk takımı olmak istiyor. Pazar günü saat 20.00'de Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyespor Kulübü Başkanı Şevket Korkut, takımın antrenörü Birol Ünsal, oyuncular Monika Janeska Kıldan ve Yasemin Şahin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda kupayı kazanacaklarına inandıklarını söyleyen ekip, final maçı için taraftardan destek beklediklerini söyledi.

Finale çıkarken zor süreçlerden geçtiklerini belirten oyunculardan Yasemin Şahin, "Kadın doğası gereği belki savaşçı ruhumuz var. Kadınız, güçlüyüz ve savaşçıyız. Bugüne kadar sessiz sedasız geldiğimiz final yolculuğunda, şimdi hep beraber birlik zamanı. Bu zor anları destek ile atlatmak istiyoruz. Biz 10 bin kişilik salonda bu maçı oynayacağız. Biz 7 kişi sahada olacağız ama 8'inci kişi salonu dolduran siz olun. Bu kupa Antalya'dayken başka bir ülkeye göndermeyelim. Bir ilke tanıklık edin, bize destek olun" dedi.