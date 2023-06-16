Konyaaltı Belediyesi personelini bir araya getiren futbol turnuvası

Konyaaltı Belediyesi'nin birimler arası düzenlediği futbol turnuvasında 16 takım 212 personel mücadele ederken, turnuvada derece yapan takımlara ödül verildi.

Konyaaltı Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak ve ekip çalışmasını güçlendirmek için birimler arası futbol turnuvası düzenledi. Turnuvada 16 takım yer alırken 212 personel kıyasıya mücadele etti. Grup maçları ile başlayan karşılaşmalarda gruptan çıkan takımlar, bir üst turda eleme usulü maçlar oynadı. Eleme maçlarından sonra Spor İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Kontem United) ekipleri finalde karşılaştı. Heyecanlı başlayan maçta, Spor İşleri Müdürlüğü hem oyun hem de skor anlamında üstünlük kurmayı bildi. Son düdük ile birlikte kazanan taraf 5-3'lük skorla Spor İşleri Müdürlüğü oldu. Turnuva maçlarını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Antalya Şubesi'nin (TFFHGD) atadığı hakemler yönetirken, final karşılaşmasını ise Süper Lig hakemlerinden Burak Şeker yönetti.

Spor birleştirici bir güç

Sporun birleştirici bir güç olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, düzenledikleri futbol turnuvası ile personelin kaynaşmasını ve ekip ruhunu ortaya koymalarını sağlamak istediklerini ifade etti. Turnuvada yer alan takımları tebrik eden Başkan Esen, "Yurttaşlarımızı sportif faaliyetler buluşturduğumuz gibi mesai arkadaşlarımızı da spor ile bir araya getiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu da artırdığına inandığımız bu turnuvada bir kez daha gördük ki sporun birleştirici bir gücü var" şeklinde konuştu. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreni ile derece yapan takımlara ödülleri verildi. Şampiyonluk kupasını kaldıran taraf Spor İşleri Müdürlüğü olurken, turnuvanın ikincisi Kontem United, üçüncüsü ise HayatPark takımı oldu. Turnuvada attığı 14 gol ile gol kralı olan HayatPark sporcusu Hasan Akıncı ödülünü aldı. Ödül törenine, TFFHGD Antalya Şube Başkanı Melahat Öğretmenoğlu, İl Hakem Kurulu Başkanı Erdoğan Üstün ve çok sayıda sporsever katıldı. - ANTALYA