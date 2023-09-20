Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da yeni sezona başlıyor

Geçtiğimiz sezon Türkiye'ye hentbol branşında kulüpler düzeyinde ilk Avrupa kupasını kazandıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2023-2024 sezonunun ilk Avrupa sınavına Bosna Hersek temsilcisi RK Hadzici deplasmanında çıkacak.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa kupası şampiyonu Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa kupasında yeni sezonda da iddialı. Türkiye'ye hentbol branşında kulüpler düzeyinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırma başarısını gösteren Mavi Kelebekler, yeni sezonun ilk Avrupa maçına Bosna Hersek'te çıkacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da kupayı Konyaaltı'na getirmek isteyen Konyaaltı Belediye SK, 23 Eylül tarihinde deplasmanda RK Hadzici ile karşılaşacak. Antalya ekibi, rövanş karşılaşmasını ise 30 Eylül cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da taraftarı önünde oynayacak.

Hedef yeniden şampiyon olmak

Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu takımı oldukları için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Geçtiğimiz sezon final maçının son düdüğüyle birlikte yaşadığımız mutluluk ve gururun tarifi yok. Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte daha iyi bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum. Takımımızın bu yıl da Avrupa'da ses getirecek bir başarıya imza atacağına inancımız tam. Bütün sporcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum" dedi.

Geçen yıl yakaladıkları başarıyı bu yıl da yinelemek istediklerinin altını çizen Başantrenör Birol Ünsal ise, Bosna Hersek'te oynayacakları ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Türkiye'ye dönmek istediklerini aktardı. - ANTALYA