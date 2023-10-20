Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Aksaray Belediye'yi mağlup etti

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne verilen milli aranın ardından çıktığı ilk maçta, Aksaray Belediye Spor Kulübü'nü kendi taraftarı önünde 46-22 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanma başarısını devam ettirmek isteyen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, lige verilen milli aranın ardından evinde Aksaray Belediye Spor Kulübü ile karşılaştı. Maçın başından sonuna dek üstün bir performans sergileyen Mavi Kelebekler, maçın ilk devresini 19-8 önde kapatarak soyunma odasına rahat gitti. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4 maçı da kazanan Antalya ekibi, ilk yarıdaki üstünlüğünü maç sonuna da yansıtarak ligin yeni ekibi Aksaray Belediye Spor Kulübü'nü 46-22 mağlup etti ve seriyi 5 maça çıkardı.

Maçın en skorer oyuncusu Konyaaltı'ndan 12 golle Diğdem Hoşgör olurken, Diğdem'i 11 golle takım arkadaşı Ceylan Aydemir takip etti.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ndeki bir sonraki maçta, Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile 23 Ekim Pazartesi günü saat 15.00'te deplasmanda karşılaşacak. - ANTALYA