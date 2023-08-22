Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Yeni Sezona Hazır

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı, iki hazırlık karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeden 5'te 5 yaparak Antalya'ya döndü.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", Antalya'ya namağlup döndüğü Kastamonu'daki turnuvanın ardından çıktığı iki hazırlık karşılaşmasını da kazandı. Mavi Kelebekler hazırlık maçlarında 5'te 5 yapmış oldu.

Hentbolda Türkiye'ye ilk Avrupa Kupası'nı kazandıran Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya Döşemealtı Kapalı Spor Salonu'nda Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. 20 ve 21 Ağustos'ta oynanan iki hazırlık karşılaşmasında da rakibini mağlup eden Mavi Kelebekler böylelikle hazırlık karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmemiş oldu.

Burdur ve Kastamonu'da çok verimli geçen iki kamp döneminin ardından Antalya'ya döndüklerini ve artık lige hazır olduklarını belirten Başantrenör Birol Ünsal, şunları söyledi:

"Konyaaltı Belediye Başkan'ımız Semih Esen ve kulüp yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim isteğimizi kırmayıp Burdur ve Kastamonu'da iki kamp gerçekleştirmemizi sağladılar. Özellikle Kastamonu'da ne yapabileceğimizi üç maçta görmüş olduk. İstediğimiz gibi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çıta artık şampiyonlukta ve Konyaaltı Belediyesi'ne yakışan bir yerde. Bu zirveden inmemek için tüm gücümüzle savaşacağız. Herkes Avrupa Şampiyonu'nu yenmek için oynayacak. Bizler mücadeleyi sahada vereceğiz. Konyaaltı'nı layık olduğu yere taşıyacağız."

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecini atlattığını belirten kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal ise "Antalya'da başlayıp sırasıyla Burdur ve Kastamonu'da devam eden iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kastamonu, Yalıkavak ve Yenimahalle ile yaptığımız üç maçın ardından iki maçta da İzmir ekibini yenerek 5'te 5 yaptık. Güzel bir etap oldu" diye konuştu.