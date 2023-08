Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı İlk Maçına Çıkıyor

Türkiye'ye yaşattığı büyük gururla hentboldaki ilk Avrupa Kupası'nı ülkeye kazandıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-24 sezonunun ilk maçında evinde Armada Praxis Yalıkavak Spor ile karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2023-24 sezonu geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Bu sezon ligde mücadele edecek 11 takım olması sebebiyle her hafta bir takım haftayı maç yapmadan kapatacak. İlk haftayı bay geçen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak Spor'u Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da ağırlayacak.

Tek parola şampiyonluk

Ülkemize yaşatmış olduğu gururla mücadelesini sürdüren ve her kulvarda tek parolası şampiyonluk olan Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'i seyircisi önünde açacağı sezona galibiyetle başlamak istiyor. Hentbolseverler 2 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Konyaaltı Belediyesi resmi Facebook hesabı ve YouTube kanalı ile Türkiye Hentbol Federasyonu resmi YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.

"Takımımızla gurur duyuyoruz"

Konyaaltı'na yakışır bir şekilde her zaman üst sıralarda olduklarını ve zirveyi alışkanlık haline getirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takıma yeni katılan oyuncularla güçlerine güç kattıklarını ifade etti. Yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmemiş olmalarının takıma büyük moral verdiğini söyleyen Başkan Esen, "Mavi Kelebekler'imiz geçtiğimiz sezon tarihe adını altın harflerle yazdırarak Türkiye'ye ilk Avrupa Kupası'nı getirdi. Takımımızla her zaman gurur duyuyoruz. Bizleri hep mutlu ediyorlar. Bu sezon da inanıyorum ki tüm kulvarlarda kupa kaldıran bir takım olacağız" dedi. Taraftar desteğine de dikkat çeken Esen, "Oyuncularımızla ve teknik heyetimizle her konuşmamızda taraftarın onlara çok büyük bir güç olduğunu söylüyorlar. Taraftarımızın desteğine her zaman ihtiyaçları var. Ben de değerli sporseverleri, 2 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak maç için tribüne davet ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA