Konyaaltı Belediye SK, Kastamonu'da kazanarak öne geçmek istiyor

2022-2023 Sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Kastamonu'ya evinde mağlup olan Konyaaltı Belediye SK, rakibiyle Kastamonu'da oynayacağı iki maçı kazanarak seride öne geçmek istiyor.

Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, zirve hedefiyle başladığı Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde de şampiyonluğu kazanmak istiyor. Yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni saf dışı bırakarak finalde Kastamonu'nun rakibi olan Mavi Kelebekler, 5 maç üzerinden 3 maçı galip bitiren tarafın şampiyon olacağı play-off serisinin ilk maçında evinde talihsiz bir mağlubiyet almıştı. Taraftarı önünde iyi oynadığı mücadeleden mağlup ayrılan Konyaaltı, Kastamonu'da oynanacak iki maçtan galip ayrılarak seride öne geçmeye odaklandı. Şampiyonu belirleyecek serinin iki ve üçüncü ayağı olan maçlar 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. Her iki karşılaşma da saat 13: 30'da başlayacak. Hentbolseverler her iki karşılaşmayı da Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek. Kendi evlerinde aldıkları talihsiz mağlubiyetin bir yol kazası olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Avrupa şampiyonu apoletli sporcularımızın deplasmanda oynanacak iki maçta da galip gelerek şampiyonluk için önemli bir avantaj elde edeceklerini düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023