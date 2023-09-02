Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Yalıkavak'ı mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında sahasında Yalıkavak ile karşılaşan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, rakibini 32-28 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı. Geçtiğimiz haftayı fikstür gereği maç oynamadan geçiren Mavi Kelebekler, sezonu kendi evinde Yalıkavakspor maçı ile açtı. Taraftarı önünde uzun zamandır bileği bükülmeyen Maviler, ilk yarısını da 17-15 üstünlükle tamamladığı maçı 32-28 skorla kazanarak sezonu galibiyetle açtı. Maç genelinde hem oyun hem de skor olarak üstün olan Konyaaltı, taraftarı önünde aldığı galibiyetle iki puanı hanesine yazdırdı. Yeni transfer Diğdem Hoşgör attığı 8 gol ile dikkat çekerken, kaleci Isabelle ise kritik dakikalarda yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından oldu.

"Bütün kupalara talibiz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni sezona galibiyetle başlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olan Mavi Kelebekler'in galibiyetlere kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Başkan Esen, bu sezon Avrupa kupasının yanı sıra geçen sezon kıl payı kaçan lig şampiyonluğu ve Türkiye kupasına da talip olduklarını söyledi. Başkan Esen, aldıkları galibiyetten dolayı bütün sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

"İlk maçlar hep zordur"

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Yardımcı Antrenör Tufan Dağseven, ligin ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini söyledi. Dağseven, bu maçta yaptıkları hataları önümüzdeki maçlarda tekrarlamamak için çalışacaklarını ve önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacaklarını söyledi. Yeni transfer Diğdem Hoşgör ise, ligin ilk maçında galip geldikleri için çok mutlu olduğunu aktardı. - ANTALYA