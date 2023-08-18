Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Turnuvayı Namağlup Tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak Antalya'ya döndü. Takımın başantrenörü Birol Ünsal, yeni sezonda Avrupa kupasına talip olduklarını ve Türkiye ligi ve kupasında da şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'da düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak Antalya'ya döndü.

Geçtiğimiz sezonu Avrupa şampiyonu unvanı ile tamamlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Burdur kampıyla ikinci etap çalışmalarını tamamlayan Mavi Kelebekler, Kastamonu'da 15-16-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen hentbol turnuvasına katıldı. Turnuvanın ilk günü Kastamonu Belediyesi, ikinci günü Yenimahalle ve üçüncü gününde de Yalıkavakspor ile karşılaşan Mavi Kelebekler, üç karşılaşmadan da galip ayrılarak turnuvayı namağlup tamamladı.

"Avrupa kupasına talibiz"

Hazırlık maçlarında sonucun çok önemli olmadığını belirten Başantrenör Birol Ünsal, "Ligin önemli takımlarıyla karşılaştığımız turnuvada takımımızın durumunu görme fırsatı yakaladık. İlk maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da, ikinci ve üçüncü maçta daha iyi bir performans sergiledik" dedi. Yeni sezon için de değerlendirmelerde bulunan Ünsal, "Geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonu olarak, bu sene de Avrupa kupasına talibiz. Bunun yanında, Türkiye ligi ve kupasında da şampiyon olmak istiyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen ve kulüp yönetimimizin destekleriyle bütün kulvarlarda başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Ünsal, turnuvaya ev sahipliği yapan Kastamonu Belediyespor yönetimine de misafirperverlikleri için teşekkür etti. - ANTALYA