Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Rövanş Maçında Taraftarıyla Buluşacak

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci turunda deplasmanda mağlup ettiği Bosna Hersek temsilcisi RK Hadzici takımını rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle başladığı Avrupa serüveninde yoluna devam ediyor. EHF Avrupa Kupası ikinci turunda Bosna Hersek Temsilcisi RK Hadzici takımıyla eşleşen Mavi Kelebekler, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 39-19 skorla kazanarak tur için büyük avantaj elde etmişti. Kendi evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Görele Belediyesi'ni de mağlup ederek moral depolayan Maviler, 30 Eylül Cumartesi günü kendi evinde Avrupa kupası rövanş karşılaşmasına çıkacak.

"Taraftarımıza yine büyük iş düşüyor"

İlk maçta rakibini bozguna uğratarak farklı bir galibiyet elde eden Konyaaltı, kendi evinde oynayacağı maçı da kazanarak taraftarına bu sezonun ilk galibiyetini armağan etmek istiyor. 30 Eylül Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da 15.00'te oynanacak mücadeleyi hentbolseverler ücretsiz olarak tribünden takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak. Geçtiğimiz yıl kazandıkları şampiyonlukta taraftarın da çok büyük payı olduğunun altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, cumartesi günü oynayacakları Avrupa kupası rövanş karşılaşmasına bütün hentbolseverleri davet etti. - ANTALYA