Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın Şampiyonluk Sergisi Açıldı

AVRUPA şampiyonu olarak büyük başarı hikayesine imza atan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı 'Mavi Kelebekler'in kupayı kazandığı final maçından fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında açılan sergiyi gezen hentbolcular, şampiyon oldukları geceyi tekrar hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Türk spor tarihine hentbol branşında kulüpler bazında ilk Avrupa kupasını kazandıran Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın 7 Mayıs 2023 tarihinde oynadığı final karşılaşmasından karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Konyaaltı Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan fuaye alanında açılan sergi, vatandaşlardan ve sporseverlerden yoğun ilgi görüyor. Gün içerisinde onlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan fotoğraf sergisinin ziyaretçileri arasında Mavi Kelebekler de yer aldı. Sergiyi ziyaret eden şampiyon hentbolcular, final akşamını yeniden hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

AVRUPA KUPASI DA SERGİLENİYOR

Sahada mücadele eden oyuncular, tribünde maçı saniye saniye yaşayan taraftarlar ve maç sonunda sporcularla büyük sevinç yaşayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in fotoğraflarının yer aldığı sergi, 1 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Konyaaltı Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü foto muhabirleri Süleyman Kamış ve Sinan Güçlü'nün çektiği fotoğraflardan oluşan sergide ziyaretçiler, sergi salonuna yerleştirilen Avrupa kupasını da yakından görme şansı yakalıyor.

FİNAL AKŞAMINI YENİDEN YAŞADIK

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımını'nın çok büyük bir başarı hikayesi yazarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, O akşam tüm Türkiye'yi sevince boğan takımımızla ne kadar gurur duysak, kendileri için ne yapsak azdır. Final akşamından sonraki gün Konyaaltı sokaklarını sporcularımızın posterleriyle donatmıştık. Şimdi de belediyemize gelen vatandaşlarımızın o güzel akşamı yeniden yaşamaları için böyle bir fotoğraf sergisi açtık dedi. Başkan Esen, şampiyon hentbolcuların fotoğraflarının yer aldığı sergiye bütün vatandaşları davet etti.