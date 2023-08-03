Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın Şampiyonluk Sergisi

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın final maçından fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Sergide ayrıca Avrupa kupası da sergileniyor.

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın kupayı kazandığı final maçından fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Türk spor tarihine hentbol branşında kulüpler bazında ilk Avrupa kupasını kazandıran Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın 7 Mayıs 2023 tarihinde oynadığı final karşılaşmasından karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Gün içerisinde onlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan fotoğraf sergisinin, ziyaretçileri arasında 'Mavi Kelebekler' de yer aldı. Sergiyi ziyaret eden şampiyon hentbolcular duygu dolu anlar yaşadı.

AVRUPA KUPASI DA SERGİLENİYOR

Sahada mücadele eden oyuncular, tribünde maçı saniye saniye yaşayan taraftarlar ve maç sonunda sporcularla büyük sevinç yaşayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in fotoğraflarının yer aldığı sergi, 1 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Konyaaltı Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü foto muhabirleri Süleyman Kamış ve Sinan Güçlü'nün çektiği fotoğraflardan oluşan sergide, ziyaretçiler sergi salonuna yerleştirilen Avrupa kupasını da yakından görme şansı yakalıyor.

Başkan Esen, "O akşam tüm Türkiye'yi sevince boğan takımımızla ne kadar gurur duysak, kendileri için ne yapsak azdır. Final akşamından sonraki gün Konyaaltı sokaklarını sporcularımızın posterleriyle donatmıştık. Şimdi de belediyemize gelen vatandaşlarımızın o güzel akşamı yeniden yaşamaları için böyle bir fotoğraf sergisi açtık" dedi.

Esen, şampiyon hentbolcuların fotoğraflarının yer aldığı ücretsiz sergiye bütün vatandaşları davet etti.