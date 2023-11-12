Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı İspanyol rakibini mağlup etti

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü turu ilk maçında taraftarı önünde İspanyol rakibi Granollers'i 29-27 skorla mağlup ederek rövanş maçı için 2 sayılık avantaj elde etti.

Geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezon da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mavi Kelebekler, EHF Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında İspanyol rakibi Granollers ile Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda rakibine 16-15 üstünlük kuran Konyaaltı, ikinci yarıda zaman zaman farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da karşılaşma sonunda 29-27 skorla galip gelerek rövanş için avantaj elde etti. Avrupa şampiyonu unvanlı Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü İspanya'da rakibi karşısına EHF Avrupa Kupası son 16 turu için çıkacak.

İnşallah kupayı yine kazanacağız

Çok iyi bir takıma karşı taraftarın desteğiyle yine galip geldiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sporcularımız çok daha farklı galip gelebilecekleri maçı 2 sayı farkla bitirdi. Dünyada şampiyon kulüplere baktığımızda, elde ettikleri kazanma alışkanlıkları sayesinde kötü oynadıkları zamanlarda bile galip geldiklerini görürüz. Mavi Kelebeklerimiz de artık kazanma alışkanlığı olan, mağlubiyeti reddeden bir takım. İnşallah İspanya'da oynayan maçta çok daha iyi bir skorla galip gelecekler. Hepsini tebrik ediyorum. Salona gelerek takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kötü oyuna rağmen kazandık

İki sayılık farkın büyük bir avantaj olmadığını ifade eden Yardımcı Antrenör Tufan Dağseven, sezonun belki de en tutuk maçlarından birini oynamalarına rağmen kazandıklarını belirtti. Deplasmanda oynayacakları rövanş karşılaşmasında daha iyi bir oyun oynayacaklarını aktaran Dağseven, kendilerini destekleyen taraftara teşekkür etti. Konyaaltı Belediye SK oyuncusu Ceylan Aydemir ise, "Bugün kötü oynadık ama yine de kazanmasını bildik. İnşallah İspanya'da oynayacağımız maçta daha iyi bir skorla tur atlayan taraf biz olacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA