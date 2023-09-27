Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Görele Belediyesi'ni mağlup etti

Avrupa kupası ikinci turunda Bosna'dan avantajlı skorla ayrılan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı maçta Görele Belediyesi'ni deplasmanda mağlup ederek dördüncü maçından da galip ayrıldı.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa mesaisinden sonra lige döndü. Bosna Hersek temsilcisi RK Hadzici deplasmanında aldığı farklı galibiyetle tur kapısını sonuna kadar aralayan Mavi Kelebekler, Hentbol Kadınlar Süper Ligi mücadelesinde karşılaştığı Görele Belediyesi'ni de 40-30 skorla mağlup etti. Bu maça gelene kadar ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Maviler, bu sonuçla galibiyet serisine devam etti. İlk yarısı da konuk ekibin 13-22 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmada, Konyaaltı'ndan Beyza İrem Türkoğlu attığı 10 gol ile en skorer oyuncu oldu. Mavi Kelebekler bu sonuçla puan durumunda bir maç eksiğiyle ikinci sıradaki yerini korudu.

Her kulvarda zirve hedefi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Avrupa kupası maçının hemen ardından deplasmanda kazanarak ligdeki galibiyet serisini devam ettiren Mavi Kelebekler'i tebrik etti. Başkan Esen, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nün yarıştığı her kulvarda zirveyi hedeflediğini aktardı. Başantrenör Birol Ünsal da maç sonrası açıklamalarda bulundu. Avrupa kupası maçı sonrası lig maçı oynamak için Bosna'dan Görele'ye geçtiklerinin altını çizen Ünsal, "Görele Belediyesi genç ve mücadele gücü yüksek bir takım ama oyuncularım Konyaaltı'na yakışır bir oyunla rahat bir galibiyet almasını bildi. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA