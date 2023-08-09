Geçtiğimiz sezonu Avrupa Şampiyonu olarak tamamlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı (Mavi Kelebekler), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde yaptığı yeni sezon ikinci etap hazırlık kampını tamamladı. Başantrenör Birol Ünsal, takımın yarışacağı bütün kulvarlarda iddialı olabilmesi için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini söyledi. Kadın sporlarına destek veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takımın en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal ise yeni sezon öncesi yapılan kamp çalışmalarını değerlendirdi ve hedeflerini açıkladı.

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Burdur kampını tamamladı

ANTALYA,(DHA)- Geçtiğimiz sezonu Avrupa Şampiyonu olarak tamamlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı (Mavi Kelebekler), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde yaptığı yeni sezon ikinci etap hazırlık kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da başlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, 10 gün süren ikinci etap hazırlık kampını Burdur MAKÜ Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Mavi Kelebekler kampın ardından Antalya'ya döndü. Başantrenör Birol Ünsal, takımın yarışacağı bütün kulvarlarda iddialı olabilmesi için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini söyledi. Ünsal, Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bize uygun bir tesisin Burdur'da olduğunu öğrendik ve burayı tercih ettik. 10 gün süren hazırlık kampımızı da burada gerçekleştirdik dedi.

BAŞKAN ESEN EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ

Konyaaltı Belediyesi'nin Türk hentbolunda her zaman konuşulması, Türkiye'de örnek bir kulüp olması, genç oyuncular ve kulüplere önderlik etmesi için çalıştıklarını aktaran Ünsal, Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bu konuda en büyük destekçimiz. Kadın sporlarına gerçekten pozitif ayrımcılık yaparak ayrı bir önem veriyor. Kadının spor yapmasına, Türk kadınının sahalarda olmasına ciddi destek veriyor diye konuştu.

SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL AVRUPA KUPASINI TEKRAR KAZANABİLİRİZ

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal da yeni sezon öncesi yapılan kamp çalışmalarını değerlendirdi. İlk etap çalışmalarına Antalya'da başladıklarını ve ikinci etap için Burdur'a geldiklerini belirten Öcal, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Öcal, Avrupa'da yine şampiyon olmak için çaba harcayacağız. Bu sezonki hedefimiz aynı zamanda Türkiye Süper Ligi ve Türkiye kupasında da şampiyon olmak şeklinde konuştu.