Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Avrupa Kupalarına Veda Etti

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü tur ikinci maçında İspanyol rakibi Granollers'a 29-25 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Avrupa kupalarına erken veda etti. EHF Avrupa Kupası üçüncü turunda İspanya'nın Granollers takımıyla eşleşen Mavi Kelebekler, son 16 takım arasına kalmak için ilk maçı Antalya'da taraftarı önünde oynadı. Evinde oynadığı maçta rakibine 29-27 skorla iki sayılık üstünlük kuran Konyaaltı, İspanya'da oynadığı ikinci maçta, ilk maçta aldığı iki sayılık avantajı koruyamadı. Hakemlerin de takdir haklarını ev sahibinden yana kullandığı karşılaşmada son şampiyon Mavi Kelebekler rakibine 4 sayı farkla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. - ANTALYA