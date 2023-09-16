Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi mücadelesinde konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 35-23 skorla mağlup ederek Avrupa mesaisi öncesinde moral depoladı.

Geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde oynadığı üçüncü maçtan da galip ayrıldı. Hafta içinde deplasmanda Bosna Hersek temsilcisi RK Hadzici ile karşılaşacak olan Mavi Kelebekler, taraftarı önünde konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 35-23 skorla mağlup ederek Avrupa sınavı öncesinde moral depoladı. Maçın ilk düdüğünden itibaren taraftar desteğini de arkasına alarak rakibine göz açtırmayan Avrupa şampiyonu unvanlı Maviler, devre arasına 18-13 önde girdiği karşılaşmayı 13 sayı farkla kazandı. Oynadığı üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Mavi Kelebekler, bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor.

Her galibiyet kıymetli

Sezonun hemen başı olmasına rağmen takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle Avrupa kupası olmak üzere bütün kulvarlarda şampiyonluklara talibiz. Bu nedenle rakip ayırt etmeksizin alınan her galibiyet çok kıymetli. Takımımız bugün yine iyi bir performans sergileyerek taraftarımızı mutlu etti. Bütün sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, hafta içinde oynayacakları Avrupa kupası mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

Karşılaşmanın, hafta içinde oynayacakları Avrupa kupası maçı öncesinde bütün oyunculara süre vermeye çalıştıkları bir maç olduğunu belirten Yardımcı antrenör Tufan Dağseven, "Haftalar ilerledikçe daha iyi bir takım oluyoruz. Bosna Hersek'te oynayacağımız sezonun ilk Avrupa kupası mücadelesinden avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA