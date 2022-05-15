Konya Yarı Maratonu koşuldu - Haberler

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu koşuldu.

Bu yıl ilki düzenlenen, 22 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nden yarışa başlayan atletler, belirlenen istikametlerde koştuktan sonra başlangıç noktası olan Mevlana Kültür Merkezi'nde bitiş çizgisine ulaştı.

Koşunun startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin verdi.

Yarı maratonda erkeklerde 1.04.10'luk derecesiyle Kenyalı Meshack Kiprop Koech birinci olurken, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1.04.36'lık derecesiyle ikinciliği, Onur Aras ise 1.06.18'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.07.43'lük derecesiyle Etiyopyalı atlet Shewarge Amare Alene ilk sırayı aldı. Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli 1.12.20'lik derecesiyle ikinci, Bahar Atalay 1.17.50'lik derecesiyle üçüncü oldu.

10 kilometre yarışında da Abdurrahman Gediklioğlu 34.15'lik derecesiyle birinci olurken, Levent Ateş 34.15'lik derecesiyle ikinci, Felmeta Tesfaye 34.35'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.