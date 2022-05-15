Konya Yarı Maratonu başladı - Haberler

KONYA (AA) - 10 kilometre koşusuna katılacak sporcular

Koşunun başlaması

21 kilometrelik yarı maratonun startının verilmesi

Sporculardan görüntüler KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu başladı. Etkinlikte maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretleri, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na aktarılacak.