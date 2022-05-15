Konya Yarı Maratonu başladı - Haberler

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Konya Yarı Maratonu başladı

AA - Anıl Kuru - Spor
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10 kilometre koşusuna katılacak sporcular Koşunun başlaması 21 kilometrelik yarı maratonun startının verilmesi Sporculardan görüntüler KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu başladı.

KONYA (AA) - 10 kilometre koşusuna katılacak sporcular

Koşunun başlaması

21 kilometrelik yarı maratonun startının verilmesi

Sporculardan görüntüler KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu başladı. Etkinlikte maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretleri, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na aktarılacak.

AA / Anıl Kuru - Spor

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Spor, Haberler

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