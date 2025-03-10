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Konya, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

Konya, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak
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Konya'da 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na 5 kıtadan 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu katılacak. Sporcular son antrenmanlarını Konya Olimpik Veledromu'nda yapmaya başladı.

Konya'da 14-16 Mart tarihleri arasında yapılacak olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na katılacak takımlar ve sporcular, Konya Olimpik Veledromu'na gelerek son antrenmanlara başladı.

Konya, 14-16 Mart tarihlerinde dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak. Konya Olimpik Veledromu'nda 5 kıtadan 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşecek mücadelede, 3 gün boyunca kadınlar ve erkekler kategorilerinde dünyanın en iyi bisikletçileri madalya için pedal çevirecek.

Hazırlıklarını tamamlamak üzere Konya'ya gelen çok sayıda yabancı bisikletçi, Konya Olimpik Velodromu'nda hazırlıklarına başladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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