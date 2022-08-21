Konya spor: İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak Spor Haberleri Konya haber... Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor. İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor. Spor Kaynak: AA / Süha Gür İstanbulspor Konyaspor Esenyurt Spor Haberler

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