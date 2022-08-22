Konya haberi | Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Konyaspor: 4 (Maç sonucu) Spor Haberleri Konya haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 56. dakikada Zymer Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahası içine girip ortasında kale önünde Mehmet Yeşil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3 67. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Zymer Bytyqi'nin uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 68. dakikada Michalak, sağ taraftan ceza sahası içine girmek isterken, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıda topun başına geçen Guilherme meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4 Stat: Necmi Kadıoğlu Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Mehmet Emin Tuğral xx İstanbulspor: David Jensen x, Oğuzhan Berber x (Kağan Miray Bağış dk. 60 x), Okan Erdoğan x (Aldin Cajic dk. 72 x), Mehmet Yeşil x, Tuncer Duhan Aksu x (Ologo dk. 46 x), Ali Yaşar x, Muammer Sarıkaya x (Emir Kaan Gültekin dk. 72 x), Melih Kabasakal x, Jetmir Topalli x, Valon Ethemi x (Patrick Ebert dk. 60 x), İbrahim Yılmaz x Yedekler: Alp Arda, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz Konyaspor: Sehic xxx, Ahmet Oğuz xx (Cebrail Karayel dk. 73 x), Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xxx, Amir Hadziahmetovic xx, Endri Çekiçi xxx (Amar Rahmanovic dk. 65 x), Robert Muric xx (Michalak dk. 65 ?, Uche Ikpeazu dk. 79 ?), Zymer Bytyqi xxx, Domagoj Pavicic xx (Soner Dikmen dk. 65 x), Muhammet Demir xxx Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Adem Eren Kabak, Bruno Paz Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Endri Çekiçi (dk. 29), Muhammet Demir (dk. 44 pen.), Mehmet Yeşil (dk. 56 k.k.), Guilherme (dk. 69 pen.) (Konyaspor) Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic (Konyaspor), Ologo (İstanbulspor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Yeşil İstanbulspor Konyaspor Spor Güncel Haberler

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