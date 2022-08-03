Konya spor haberleri... MKE Ankaragücü, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Edinilen Konya haberine göre MKE Ankaragücülü futbolcuların antrenman yapması ANKARA - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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MKE Ankaragücülü futbolcuların antrenman yapması
ANKARA - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
AA / Muhammet Fatih Demirci - Spor