Konya gündem haberi: SPOR Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor Konya gündem haberi... Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyorKONYA,(DHA) - Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turunda oynacağı Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor KONYA,(DHA) - Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turunda oynacağı Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nu sorunsuz bir şekilde geçmek isteyen Konyaspor, perşembe günü oynayacağı turun ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Deplasmanda İsviçre ekibi Vaduz ile karşılaşacak Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 ile devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. Demirören Haber Ajansı / Spor Konyaspor DHA Spor Güncel Haberler

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