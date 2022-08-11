Konya spor haberleri | Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi. Konya haberi: Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi. Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi. Spor AA / Emrah Oktay UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Konya spor haberleri | Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi. - Haberler

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