Konya spor haberleri | Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.
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Konya haberi: Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.
AA / Emrah Oktay - Spor