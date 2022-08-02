Konya spor haberleri... Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya spor haberleri... Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Konya spor haberleri... Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Konya habere göre Konferans Ligi Play-Off kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekildi.

 - Güncelleme:

Konferans Ligi Play-Off kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekildi. Medipol Başakşehir, Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Breidablik'i elemesi durumunda Play-off Turu'nda Lilleström - Antwerp eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bir diğer temsilcimiz Konyaspor ise UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - SK Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Play-Off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta oynayacak.Öte yandan Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi durumunda Austria Wien ile elenmesi durumunda ise Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Başakşehir İsviçre Spor Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title