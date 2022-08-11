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Konya spor haberleri | Arabam.com Konyaspor-Vaduz

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Konya spor haberleri | Arabam.com Konyaspor-Vaduz

Konya haberine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Lihtenştayn temsilcisi Vaduz arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)Arabam.com Konyaspor: Sehic,

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Lihtenştayn temsilcisi Vaduz arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Tunahan Çiçek, Sasere, Sutter

AA / Basir Gülüm - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor İspanya Konya Spor Haberler

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