Konya spor haberi: Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Edinilen Konya haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalar ile noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.