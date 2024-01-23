Türkiye Bisiklet Federasyonu, genç yetenekleri keşfetmek için Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı başlattı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya Olimpik Veledromu'nda başlatılan "Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı" ile genç yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Federasyon, bisiklet sporunu tabana yayma ve Türkiye'yi bisiklet ülkesi yapma vizyonuyla genç sporculara yönelik eğitim programlarına yenisini ekledi.

Avrupa Şampiyonası'nda alınan derecelerin etkisiyle ilginin arttığı pist bisikleti disiplininde sporcu gelişim projesine, 2024 yılı ilk döneminde 120 genç bisikletçi katılıyor.

Programın ilk aşamasında 2007-2008 doğumlu sporcular, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde görevli milli takım antrenörleri eşliğinde pist bisikleti branşında temel eğitimlere katılıyor.

Müftüoğlu: "Geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, "Genç sporcuların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak, pist bisikleti branşında yetenekli yeni nesiller yetiştirmek ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla düzenlenen bu eğitim programı sayesinde genç sporcularımız, ilk defa veledromda antrenman yapma ve pist bisikletini daha yakından tanıma fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

Pist bisikletinde elde edilen başarılarda veledromun önemine işaret eden Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla açılışını yaptığımız Konya Olimpik Veledromu ile beraber pist bisikletinde adeta altın çağımızı yaşadık. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a sporu tabana yayma vizyonlarıyla sporcularımıza sağladıkları destekler için teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda, genç erkekler 'scratch' finalinde 10 kilometre (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta Avrupa ikinciliği ve puanlı yarış finalinde ise Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Kazandığımız madalyalar bunun bir göstergesi. Şimdi de 'Pist Bisikleti Temel Eğitim Programı' ile genç sporcularımıza kendi ülkemizde veledrom ile tanışma ve yarışma fırsatı verip, geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz."