Konya haberleri | MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek Konya spor haberine göre MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak. Mke Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak. Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak. Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Spor AA / Erkan Tiryaki MKE Ankaragücü Konyaspor Spor Haberler

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