Konya haberleri | MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek - Haberler

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Konya haberleri | MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Konya haberleri | MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Konya spor haberine göre MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak.

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Mke Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak.

Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

MKE Ankaragücü Konyaspor Spor Haberler

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