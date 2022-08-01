Konya haberi: Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam ediyor Edinilen Konya gelişmesine göre Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Vaduz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Vaduz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve core ile başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi. (Enver Furkan Çelebioğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Spor Güncel Haberler

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