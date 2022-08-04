Konya haberi... Vaduz-Arabam.com Konyaspor Konya haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Arabam.com Konyaspor arasındaki oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RheinparkHakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic,... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Arabam.com Konyaspor arasındaki oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Rheinpark Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya) Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir Spor AA / Basir Gülüm UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Litvanya Spor Haberler

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