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Konya haberi... Nuray Güngör, Konya'da altın madalya kazandı

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Konya haberi... Nuray Güngör, Konya'da altın madalya kazandı

Konya haberleri... Bu yıl Konya'da 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarına katılan halterci Nuray Güngör 2 altın madalya kazandı.

Bu yıl Konya'da 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarına katılan halterci Nuray Güngör 2 altın madalya kazandı.

Konya'da 9 Ağustos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları devam ediyor. Kadınlar 64 kilogramda yarışan Nuray Güngör, silkmede ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 ve 218 kilogram ile 2 altın madalya kazandı. Güngör, koparmada ise 97 kilogram kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Konya Spor Haberler

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