Konya haberi... Nuray Güngör, Konya'da altın madalya kazandı Konya haberleri... Bu yıl Konya'da 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarına katılan halterci Nuray Güngör 2 altın madalya kazandı. Bu yıl Konya'da 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarına katılan halterci Nuray Güngör 2 altın madalya kazandı. Konya'da 9 Ağustos'ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları devam ediyor. Kadınlar 64 kilogramda yarışan Nuray Güngör, silkmede ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 ve 218 kilogram ile 2 altın madalya kazandı. Güngör, koparmada ise 97 kilogram kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Spor Konya Spor Haberler

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