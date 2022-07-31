Konya haberi: Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti
Konya haberine göre Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
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Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra topla yapılan ısınma hareketleriyle devam eden idman, hücum çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Vaduz-Konyaspor karşılaşması, 4 Ağustos Perşembe günü Rheinpark Stadı'nda oynanacak.
AA / Basir Gülüm - Spor