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Konya haberi | Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

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Konya haberi | Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Konya yerel spor haberine göre Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, dar alanda pas çalışması ve rondo oyun ile sona erdi.

AA / Abdullah Doğan - Spor

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