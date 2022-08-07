Konya haberi! Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'da 56 ülkeden 4 binden fazlı sporcunun katılımıyla gerçekleşen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları heyecanı yaşanıyor. Konya'da 56 ülkeden 4 binden fazlı sporcunun katılımıyla gerçekleşen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları heyecanı yaşanıyor. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında bugün bisiklet, masa tenisi, hentbol ve yüzme branşlarındaki sporcular bugün ter döktü. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı 9 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Sporcular; atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk para-yüzme gibi dallarda yarışacak. Açılış öncesi bazı branşlarda yarışlar 5 ağustostan itibaren başladı. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında bugün pist bisikleti, hentbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında yarışlar gerçekleşti. Demirören Haber Ajansı / Spor Konya Spor Haberler

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