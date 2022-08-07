Konya haberi | Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya...
Konya gelişmesine göre Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya kazandılar.
- Güncelleme:
Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50m kelebekte milli sporcular Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş madalya kazandılar. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor