Konya haberi! Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Edinilen Konya gelişmesine göre Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Eskişehir Konyaspor Spor Haberler

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