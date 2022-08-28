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Konya haberi! Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Konya haberi! Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Edinilen Konya gelişmesine göre Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Eskişehir Konyaspor Spor Haberler

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