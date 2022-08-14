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Konya haberi! Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri'ni açtı

Konya haberi! Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri'ni açtı

Gelen Konya haberine göre Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, Eskişehirspor Tesisleri'ni Konyaspor için açabileceklerini ve kendilerinin evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, Eskişehirspor Tesisleri'ni Konyaspor için açabileceklerini ve kendilerinin evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Konyaspor- Medipol Başakşehir maçının Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması hakkında konuşan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, stadın içerisindeki Eskişehirspor bayraklarını topladıklarını belirtti. Eskişehirspor Tesisleri'ni, Konyaspor'a ve yönetimine açabileceklerini ifade eden Şimşek, kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını aktardı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Şimşek Eskişehirspor Eskişehir Konyaspor Spor Haberler

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