Konya haberi... Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Konya haberine göre Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
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Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi- Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor