Konya haberi... Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. - Haberler

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Konya haberi... Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Konya haberi... Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Konya haberine göre Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

 - Güncelleme:

Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi- Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Rapid Wien Konyaspor Spor Haberler

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