Konya haberleri | Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçının ardından - Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti (1) Gelen Konya haberlerine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti. Maçın ardından Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1) Spor AA / Basir Gülüm UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Spor Haberler

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