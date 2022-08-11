Konya haberleri | Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçının ardından - Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti (1)
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Gelen Konya haberlerine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti. Maçın ardından Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
AA / Basir Gülüm - Spor