Konya haber... MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haber... MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konya haber... MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konya spor haberi... MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

 - Güncelleme:

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, son hazırlık antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

İdmanda 5'e 2 top çalışmasının ardından ana bölümde taktik çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

MKE Ankaragücü Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title