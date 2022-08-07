Konya haber... MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Konya spor haberi... MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, son hazırlık antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdmanda 5'e 2 top çalışmasının ardından ana bölümde taktik çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi. Spor AA / Fatih Gazioğlu MKE Ankaragücü Konyaspor Spor Haberler

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