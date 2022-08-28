Konya haber: Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Konya bölgesinden gelen habere göre Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Eskişehir Konyaspor Spor Haberler

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