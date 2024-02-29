Konya'da Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Tamamlandı
Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada birincilik elde eden sporcular açıklandı.
Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ev sahipliği yaptığı organizasyonda birincilik elde eden sporcular şöyle:
K44 Kadınlar
47 kilo: Büşra Emire
52 kilo: Lütfiye Özdağ
57 kilo: Sümeyye Özcan
65 kilo: Ayşe Dudu Karatay
+65 kilo: Nisa Nur Gürses
K44 Erkekler
58 kilo: Yusuf Eren Ay
63 kilo: Mehmet Dönmez
70 kilo: Yusuf Yünaçtı
80 kilo: Oktay Atalay
+80 kilo: İsmail Kaynak