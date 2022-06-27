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Konya'da Tekvando Yıldızlar Milli Takım seçmeleri başladı

AA - Serhat Çetinkaya - Spor
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Konya'da Tekvando Yıldızlar Milli Takım seçmeleri başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen, Yıldızlar Milli Takım seçmeleri Konya'da düzenleniyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen, Yıldızlar Milli Takım seçmeleri Konya'da düzenleniyor.

Konya Teknik Üniversitesi'nde başlayan müsabakalarda farklı illerinden gelen sporcular milli takıma seçilebilmek için mücadele ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, genç sporcuları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Milli forma heyecanı yaşamak için ter döken tüm sporculara başarılar dileyen Özçelik, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakaları yarın sona erecek.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

Milli Takım Türkiye Konya Spor Haberler

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